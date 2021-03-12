Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, блеснула фигурой в кожаном платье

Как передает Politeka.net, внучка легенды, которая с семи лет развивается в модельном бизнесе, показала новые фото на своей странице в Инстаграм.

Девушка вышла на прогулку в коротком черном платье и высоких ботинках на массивной подошве. Наряд подчеркнул стройность ее длинных ног.

«На свидании с городом», - подписала фотографии модель.

Судя по геотегу, это один из самых популярных районов Нью Йорке – Манхеттен.

Образ Сони Евдокименко понравился пользователям Сети.

«В гармонии с солнечным NY», «Невероятная», «Прекрасная», «Ты сияешь», «Красавица, милая, нежная, лучезарная», - пишут в комментарриях.

Отметим, Соня Евдокименко в этом году отметит 20-летие. Она с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

Сейчас девушка принимает участие в фотосессиях и учится в США, а недавно сообщила об отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым.

Поклонники стали говорить о возможной помолвке пары, однако пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Напомним, что внучка Ротару, прогулялась по Нью-Йорку с будущим мужем-миллионером: кадры идиллии.

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