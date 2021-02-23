"Это в моде"

Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, всколыхнула Сеть чувственным кадром и вдохновляющим обращением

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем мироблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде.

Так, Соня позировала в брючном костюме. Девушка смело распахнула пиджак, под которым оказался крохотный топ необычного кроя - будто две широкие ленты накладываются друг на друга.

Внучка Ротару соблазнительно выгнула спинку, ухватившись одной рукой за волосы, а другую засунув в карман. Раскрепощенная поза модели - настоящий сеанс соблазнения, который никого не может оставить равнодушным.

"Просыпайтесь рано, оставайтесь любопытными, работайте с умом, любите свое дело! Удачной вам недели 🤍", - обратилась к публике девушка.

Пользователи за считанные часы поставили сотни "лайков", а также отреагировали на пост красотки комплиментами в комментариях:

"Я уже говорила и повторяю еще раз ... это в моде 😍"

"как же ты красива🤤🖤"

"Спасибо за вдохновение"

Ранее мы рассказывали, Соня вызвала ажиотаж кадром со своим женихом-миллионером, сделанным в зимнем Нью-Йорке. Как известно, девушка встречается с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым (в 2018-м году он попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий").

На совместном фото парочка была одета в дутые курточки. При этом Соня и Денис натянули капюшоны, скрыв лица за солнцезащитными очками.

Напомним, что 19-летняя внучка Софии Ротару в строгом образе дала фору звездной бабушке: "Огонь".

Как сообщала Politeka, дерзкая внучка Ротару восхитила роскошными ножками в кожаном платье: "Браво, ты просто...".