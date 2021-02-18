Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала свою элегантную красоту на новом атмосферном снимке

19-летняя красавица, которая сейчас живет и учится в США, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Соня опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в строгом образе. Девушка одета в черную водолазку, которая выглядит максимально нейтрально, благодаря чему внимание к себе приковывает лишь лицо красотки.

Соня не стала делать слишком яркий макияж, лишь слегка подчеркнув косметикой свою природную красоту. Особенно выразительными на фото выглядят глаза красотки. Внучка Ротару собрала волосы в гладкий хвост, добавив своему образу еще большей серьезности.

С такой внешностью девушке могла бы позавидовать даже ее бабушка.

Поклонники юной красавицы не могли не прокомментировать ее пост.

«Как Вы красивы», «Красота», «Огонь», - пишут люди под фотографией Сони.

Ранее мы писали, что Евдокименко показала свой новый образ в деловом наряде.

Так, девушка примерила трендовый брючный костюм, однако решила разбавить его строгость соблазнительным топом. Наряд позволил ей продемонстрировать свою впечатляющую фигуру с подчеркнутым прессом.

На черно-белом снимке Соня позирует, прислонившись к стене.

Напомним, юная внучка Ротару сверкнула идеальными формами в бесстыжем топике: «Похожа на принцессу, надо принца».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару покинула Украину, показав своего жениха-миллионера.

Также Politeka писала, что сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: «Пора…».