Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала свою элегантную красоту на новом атмосферном снимке
19-летняя красавица, которая сейчас живет и учится в США, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Соня опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в строгом образе. Девушка одета в черную водолазку, которая выглядит максимально нейтрально, благодаря чему внимание к себе приковывает лишь лицо красотки.
Соня не стала делать слишком яркий макияж, лишь слегка подчеркнув косметикой свою природную красоту. Особенно выразительными на фото выглядят глаза красотки. Внучка Ротару собрала волосы в гладкий хвост, добавив своему образу еще большей серьезности.
С такой внешностью девушке могла бы позавидовать даже ее бабушка.
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Поклонники юной красавицы не могли не прокомментировать ее пост.
«Как Вы красивы», «Красота», «Огонь», - пишут люди под фотографией Сони.
Ранее мы писали, что Евдокименко показала свой новый образ в деловом наряде.
Так, девушка примерила трендовый брючный костюм, однако решила разбавить его строгость соблазнительным топом. Наряд позволил ей продемонстрировать свою впечатляющую фигуру с подчеркнутым прессом.
На черно-белом снимке Соня позирует, прислонившись к стене.
Напомним, юная внучка Ротару сверкнула идеальными формами в бесстыжем топике: «Похожа на принцессу, надо принца».
Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару покинула Украину, показав своего жениха-миллионера.
Также Politeka писала, что сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: «Пора…».