Внучка Софии Ротару улетела из Украины

София Евдокименко, внучка известной певицы Софии Ротару покинули Украину вместе со своим женихом, фото с аэропорта и на борту самолета, София разместила в своем сторис на Instgaram, пишет Politeka.net.

Молодая знаменитость разместила несколько видео в масках на борту самолета, в обнимку со своим женихом, миллионером из США Денисом Жадановым.

Парочка появилась в сторис в спортивных костюмах, помахав в камеру.

"Мы улетаем!", - написала София, комментируя видео.

Известно, что София прибыла в Украину еще перед Новым годом, чтобы провести праздники с семьей, снова отправится учиться. Внучка знаменитой певицы живет и работает в США. Известно, что София Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. И строит карьеру модели и певицы.

В конце прошлого года стало известно, что внучка Софии Ротару выходит замуж. Избранник Софии Евдокименко, Денис Жаданов, 31 летний миллионер, проживающим в США, предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Предприниматель входит в "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий" журнала Forbes.

Соня познакомила своего будущего мужа с родственниками, и провели несколько месяцев в родительском гнездышке недалеко от Киева.

Напомним, сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: «Пора…».

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