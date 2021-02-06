Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, предстала в загадочном образе
Соня с детства "крутится" в модельном бизнесе, передает Politeka.net. Девушка несколько лет назад даже получила титул "Лучшая модель Украины".
В этот раз красотка предстала в загадочном образе в приглушенным светом, отчего снимок вышел довольно интимным. Внучка Ротару распустила светлые волосы и смотрела вперед.
Плечи модели были нежными и оголены. Кожа выглядела ровной и даже, можно сказать, сияла при свете.
"В тени", - написала модель.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
"Холостячка" Мишина избавилась от одежды и ошеломила зрелищной позой с Эллертом: "Тут все понятно"
"Беременная" Осадчая с бюстом напоказ впечатлила образом в пышном платье: "Сказочно красивая"
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."
За 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.
"Ваааау", "О, боже мой 😍🔥 ТЫ БОГИНЯ❤️❤️❤️", "Восхитительно", "она улучшила свой французский там 👀", "❤️🔥🔥 добрый вечер дорогая моя!", - написали пользователи сети.
А жених Сони бизнесмен Денис Жданов, вошедший в список Forbes «30 предпринимателей Европы в сфере технологий», даже поставил смайлик-сердечко.
Отметим, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года.
С самых юных лет девушка занималась балетом и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, посещала занятия верховой езды.
Девушка впервые попробовала себя в качестве модели в возрасте семи лет.
Постепенно модельная сфера совершенно увлекла девушку и она стала планировать свою карьеру именно в этой области. Бабушка поддержала любимую внучку.
Сейчас красотка живет в Лондоне, где изучает историю искусств и английскую литературу.
В 2018 году Соня представила свою песню "Unbreakable", которая была записана в Киеве.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо
А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева
Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения