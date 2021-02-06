Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, предстала в загадочном образе

Соня с детства "крутится" в модельном бизнесе, передает Politeka.net. Девушка несколько лет назад даже получила титул "Лучшая модель Украины".

В этот раз красотка предстала в загадочном образе в приглушенным светом, отчего снимок вышел довольно интимным. Внучка Ротару распустила светлые волосы и смотрела вперед.

Плечи модели были нежными и оголены. Кожа выглядела ровной и даже, можно сказать, сияла при свете.

"В тени", - написала модель.

За 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.

"Ваааау", "О, боже мой 😍🔥 ТЫ БОГИНЯ❤️❤️❤️", "Восхитительно", "она улучшила свой французский там 👀", "❤️🔥🔥 добрый вечер дорогая моя!", - написали пользователи сети.

А жених Сони бизнесмен Денис Жданов, вошедший в список Forbes «30 предпринимателей Европы в сфере технологий», даже поставил смайлик-сердечко.

Отметим, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года.

С самых юных лет девушка занималась балетом и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, посещала занятия верховой езды.

Девушка впервые попробовала себя в качестве модели в возрасте семи лет.

Постепенно модельная сфера совершенно увлекла девушку и она стала планировать свою карьеру именно в этой области. Бабушка поддержала любимую внучку.

Сейчас красотка живет в Лондоне, где изучает историю искусств и английскую литературу.

В 2018 году Соня представила свою песню "Unbreakable", которая была записана в Киеве.

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