19-летняя внучка Софии Ротару впечатлила поклонников новым деловым образом с пикантной изюминкой

Как известно, Соня Евдокименко живет и учиться в США, одновременно пытаясь строить актерскую и модельную карьеру. В связи с этим юная красотка часто публикует в Инстаграм снимки со своих новых фотосессий.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз Евдокименко показала свой новый образ в деловом стиле. Так, девушка примерила трендовый брючный костюм, однако решила разбавить его серьезность соблазнительным топом. Наряд позволил ей продемонстрировать свою впечатляющую фигуру с подчеркнутым прессом.

На черно-белом снимке Соня позирует, прислонившись к стене. Она пристально смотрит в камеру, положив одну руку на талию. Стоит отметить, что такой элегантный образ идеально подчеркивает природную красоту девушки.

Ее поклонники пришли в восторг от нового фото.

«безумно красивая», «Люблю тебя, Королева», «Безумно красивое фото», «Завораживающая», «Как всегда красотка», «Безукоризненно красиво!!», «Сонечка-красавица!», «Куколка», «Похожа на принцессу», «Надо принца», «Черно-белые фотографии всегда лучшие!», «Счастья тебе, девочка!», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Соня покинула Украину вместе со своим женихом, фото из аэропорта и на борту самолета, она разместила в своем сторис.

Молодая знаменитость разместила несколько видео в масках на борту самолета, в обнимку со своим женихом, миллионером из США Денисом Жадановым.

Напомним, 19-летняя внучка Софии Ротару покинула Украину, показав своего жениха-миллионера: "Погнали!".

Как сообщала Politeka, сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: «Пора…».

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару во всем красном приковала взгляды к безупречным формам: "Красота спасет мир".