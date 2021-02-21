Молоденькая внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью в Нью-Йорке

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка публикует фото и видео после возвращения в США. Как известно, некоторое время девушка гостила в Украине. Теперь она вновь вернулась в Нью-Йорк, где живет ее возлюбленный.

На свежем фото девушка засветилась в компании с любимым. Несмотря на солнечное фото, парочка была тепло одета. Судя по всему, в Нью-Йорке сейчас не очень тепло. Лица молодые спрятали за солнцезащитными очками, а сами защитились от ветра при помощи капюшонов.

При этом, настроение у Сони было отменное. Она решила рассказать поклонникам, как обстоят дела с погодой и карантином в Нью-Йорке.

«Погода прекрасная. Музеи открыты. Рестораны работают на улице и на 25% заполняемости внутри. Мой университет все также онлайн full time», - рассказала Соня.

Как известно, Евдокименко лишь недавно представила общественности своего жениха, который старше ее на 12 лет. Денис Жаданов, который является вице-президентом по маркетингу компании Readdle, проживает в США, как и Соня. В СМИ пишут, что парень уже успел познакомиться со звездной бабушкой девушки.

Напомним, что 19-летняя внучка Софии Ротару в строгом образе дала фору звездной бабушке: "Огонь".

Как сообщала Politeka, дерзкая внучка Ротару восхитила роскошными ножками в кожаном платье: "Браво, ты просто...".

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару задрала кофточку, приковав взгляды к аппетитным изгибам: "Девушка - грация".