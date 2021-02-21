Молоденькая внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью в Нью-Йорке

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка публикует фото и видео после возвращения в США. Как известно, некоторое время девушка гостила в Украине. Теперь она вновь вернулась в Нью-Йорк, где живет ее возлюбленный.

На свежем фото девушка засветилась в компании с любимым. Несмотря на солнечное фото, парочка была тепло одета. Судя по всему, в Нью-Йорке сейчас не очень тепло. Лица молодые спрятали за солнцезащитными очками, а сами защитились от ветра при помощи капюшонов.

При этом, настроение у Сони было отменное. Она решила рассказать поклонникам, как обстоят дела с погодой и карантином в Нью-Йорке.

«Погода прекрасная. Музеи открыты. Рестораны работают на улице и на 25% заполняемости внутри. Мой университет все также онлайн full time», - рассказала Соня.

Популярные статьи сейчас

41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."

Беда настигла Викторию Булитко из "Дизель шоу", звезде срочно нужна помощь: "Жду ваших советов..."

Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать..."

"Прощай, наш любимый Женя Лукашин": выяснились трагические обстоятельства смерти Мягкова

Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
Показать еще

Как известно, Евдокименко лишь недавно представила общественности своего жениха, который старше ее на 12 лет. Денис Жаданов, который является вице-президентом по маркетингу компании Readdle, проживает в США, как и Соня. В СМИ пишут, что парень уже успел познакомиться со звездной бабушкой девушки.

соня евдокименко, внучка ротару

Напомним, что 19-летняя внучка Софии Ротару в строгом образе дала фору звездной бабушке: "Огонь".

Как сообщала Politeka, дерзкая внучка Ротару восхитила роскошными ножками в кожаном платье: "Браво, ты просто...".

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару задрала кофточку, приковав взгляды к аппетитным изгибам: "Девушка - грация".