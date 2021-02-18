Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала свою елегантну красу на новому атмосферному знімку

19-річна красуня, яка зараз живе і навчається в США, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Соня опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в строгому образі. Дівчина одягнена в чорну водолазку, яка виглядає максимально нейтрально, завдяки чому увагу до себе приковує лише обличчя красуні.

Соня не стала робити занадто яскравий макіяж, лише злегка підкресливши косметикою свою природну красу. Особливо виразними на фото виглядають очі красуні. Внучка Ротару зібрала волосся в гладкий хвіст, додавши своєму образу ще більшої серйозності.

З такою зовнішністю дівчині могла б позаздрити навіть її бабуся.

Шанувальники юної красуні не могли не прокоментувати її пост.

"Як ви красиві", "Краса", "вогонь", - пишуть люди під фотографією Соні.

Раніше ми писали, що Євдокименко показала свій новий образ в діловому вбранні.

Так, дівчина приміряла трендовий брючний костюм, проте вирішила розбавити його строгість спокусливим топом. Наряд дозволив їй продемонструвати свою вражаючу фігуру з підкресленим пресом.

На чорно-білому знімку Соня позує, притулившись до стіни.

Нагадаємо, юна внучка Ротару блиснула ідеальними формами в безсоромному топіку: "Схожа на принцесу, треба принца".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару покинула Україну, показавши свого нареченого-мільйонера.

Також Politeka писала, що син Софії Ротару попрощався з 19-річною донькою і зворушив одним фото: «Пора...».