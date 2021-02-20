Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала, як зустрічає ранок

На фото зірка позувала в шортиках і кофті. Красуня стояла перед дзеркалом, закривши обличчя телефоном. Соня виставила одну ніжку, а після цього задерла руку, взявшись за волосся. Кофта виявилася занадто вузькою, тому задралася теж, оголивши плоский животик дівчини, завдяки чому кадр вийшов навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Дівчина-Грація", "дуже красива", "нереальна", "Худа, зате красива", "вона мені подобається, принадність", " ти сяєш ... Поцілую тебе", все красиво", "Боже, яка ви худенька", "найкраща людина і красивий", "найкрасивіша Сонечка на світі".

Ми писали, що молоденька внучка Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила стильним чином.

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в неймовірно красивому і, одночасно, простому образі. На Соні були надіті чорні джинси, мініатюрний топік, а також грубі черевики. Варто відзначити, що Міні-топ підкреслив пружності красуні, зробивши її образ спокусливим.

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