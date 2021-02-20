Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала, как встречает утро

На фото звезда позировала в шортиках и кофте. Красотка стояла перед зеркалом, закрыв лицо телефоном. Соня выставила одну ножку, а после этого задрала руку, взявшись за волосы. Кофта оказалась слишком узкой, поэтому задралась тоже, оголив плоский животик девушки, благодаря чему кадр получился даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Девушка - грация", "Очень красивая", "Нереальная", "Худая, зато красивая", "Она мне нравится, прелесть", "Ты сияешь ... Поцелую тебя", Все красиво", "Боже, какая вы худенькая", "Самый лучший человек и красивый", "Самая красивая Сонечка на свете".

Мы писали, что молоденькая внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покорила стильным образом.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно красивом и, одновременно, простом образе. На Соне были надеты черные джинсы, миниатюрный топик, а также грубые ботинки. Стоит отметить, что мини-топ подчеркнул упругости красотки, сделав ее образ соблазнительным.

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