Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, порадувала розкішними ніжками фанатів

На фото Соня позує в шкіряній сукні і в босоніжках. Красуня присіла на майданчику, загнувши одну ніжку. Волосся у моделі залишилися розпущеним, Євдокименко взялася за них однією рукою, що додала особливого шарму кадру. Відомо, що фотозйомка у внучки Ротару проходила в Майамі і красуня ділилася вже іншими знімками, які оцінила і легендарна співачка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню не залишають без компліментів:

"Чарівне створення", "приголомшливе фото", "Вау, Софія", " яка принадність!!! Як Ви, Сонечка, вже доросле виглядаєте!!!", "Яка красива", "складай мрії", "Боже, Ти така красива"," Браво, ти просто чарівниця", " красуня Софія! Фон обраний для фото хороший!".

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Цього разу Євдокименко показала свій новий образ у діловому стилі. Так, дівчина приміряла трендовий брючний костюм, проте вирішила розбавити його серйозність спокусливим топом.

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