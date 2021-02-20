Молоденькая внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покорила стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно красивом и, одновременно, простом образе. На Соне были надеты черные джинсы, миниатюрный топик, а также грубые ботинки. Стоит отметить, что мини-топ подчеркнул упругости красотки, сделав ее образ соблазнительным. Волосы девушки традиционно были распущены.

Миловидная красотка стояла возле окна, приподняв руку к лицу. Судя по геолокации, девушка вернулась в США после того, как гостила в Украине.

«Приятно вернуться в Большое Яблоко», - подписала фото девушка, говоря о Нью-Йорке, который иногда называют таким прозвищем.

В комментариях Софии оставили несколько приятных слов.

«Красивая», «Королева», «Супер», «Выглядишь потрясающе», «Как цветочек», - пишут пользователи сети.

Как известно, дочке единственного сына Софии Ротару всего 19 лет. В столь юном возрасте она успела попробовать себя в качестве модели и певицы. Также девушка ведет свой блог в Инстаграм и на Ютуб.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко покорила ярким образом на День Святого Валентина. Она нанесла яркий праздничный макияж, впечатлив внешним видом.

Напомним, что внучка Ротару удивила зрелым видом, красотку не узнать в новом образе: "Вы такая...".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару в строгом образе дала фору звездной бабушке: "Огонь".

Также Politeka писала, что внучка Ротару сверкнула идеальными формами в бесстыжем топике: «Похожа на принцессу, надо принца».