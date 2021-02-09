Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в новому образі ділової красуні

19-річна Соня, яка зараз живе в США і мріє побудувати кар'єру моделі або актриси, поділилася новим ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Найчастіше Євдокименко з'являється перед фанатами в молодіжних або романтичних образах, проте на цей раз юну красуню буквально не впізнати.

Дівчина сидить на стільці, широко розставивши ноги і задумливо дивлячись вперед. Вона позує в строгому брючному костюмі, як справжня бізнес-вумен. Таке вбрання робить її дуже дорослою і серйозною на вигляд.

Доповнили образ Соні укладені на бік волосся і макіяж з акцентом на її юну сяючу шкіру.

"Зупиніться, щоб помітити цінність моменту", - підписала фото красуня.

Її передплатники почали бурхливо коментувати цей пост.

"Чудова", "дуже красива!", "Татова", "добре сказано", "прекрасне чорно-біле фото!", "Ви така красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Соня захопила простим і вдалим чином під час вуличної фотосесії.

У ній Євдокименко позувала в одних джинсах зі спеціальними накладками-імітацією комбінезона, а також у білій майці без рукавів.

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