19-річна внучка Софії Ротару вразила шанувальників новим діловим образом з пікантною родзинкою

Як відомо, Соня Євдокименко живе і вчитися в США, одночасно намагаючись будувати акторську і модельну кар'єру. У зв'язку з цим юна красуня часто публікує в Instagram знімки зі своїх нових фотосесій.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу Євдокименко показала свій новий образ у діловому стилі. Так, дівчина приміряла трендовий брючний костюм, проте вирішила розбавити його серйозність спокусливим топом. Наряд дозволив їй продемонструвати свою вражаючу фігуру з підкресленим пресом.

На чорно-білому знімку Соня позує, притулившись до стіни. Вона пильно дивиться в камеру, поклавши одну руку на талію. Варто відзначити, що такий елегантний образ ідеально підкреслює природну красу дівчини.

Її шанувальники прийшли в захват від нового фото.

"шалено красива", "Люблю тебе, Королева", шалено красиве фото", "зачаровує", "як завжди красуня", "бездоганно красиво!!", "Сонечка-красуня!", "Лялечка", "схожа на принцесу", "треба принца", "чорно-білі фотографії завжди кращі!", "Щастя тобі, дівчинка!",- пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Соня покинула Україну разом зі своїм нареченим, фото з аеропорту і на борту літака, вона розмістила у своєму сторіс.

Молода знаменитість розмістила кілька відео в масках на борту літака, в обнімку зі своїм нареченим, мільйонером з США Денисом Жадановим.

Нагадаємо, 19-річна внучка Софії Ротару покинула Україну, показавши свого нареченого-мільйонера: "Погнали!".

Як повідомляла Politeka, син Софії Ротару попрощався з 19-річною донькою і зворушив одним фото: «Пора...».

Також Politeka писала, що юна внучка Ротару у всьому червоному прикувала погляди до бездоганних форм: "Краса врятує світ".