Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, порадовала роскошными ножками фанатов

На фото Соня позирует в кожаном платье и в босоножках. Красотка присела на площадке, загнув одну ножку. Волосы у модели остались распущенными, Евдокименко взялась за них одной рукой, что добавила особого шарма кадру. Известно, что фотосъемка у внучки Ротару проходила в Майами и красотка делилась уже другими снимками, которые оценила и легендарная певица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку не оставляют без комплиментов:

"Очаровательное создание", "Оглушающее фото", "Вау, софия", "Какая прелесть!!! Как вы, Сонечка, уже взросло выглядите!!!", "Какая красивая", "Сочиняй мечты", "Боже, ты такая красивая", "Браво, ты просто волшебница", "Красотка София! Фон выбран для фото хороший!".

Мы писали, что 19-летняя внучка Софии Ротару впечатлила поклонников новым деловым образом с пикантной изюминкой.

На этот раз Евдокименко показала свой новый образ в деловом стиле. Так, девушка примерила трендовый брючный костюм, однако решила разбавить его серьезность соблазнительным топом.

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