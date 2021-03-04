Юная внучка известной легендарной певицы Софии Ротару восхитила красотой и раскрыла свои секреты

Как сообщает Politeka.net, Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, которая живет и строит модельную карьеру в США в Instgaram поделилась новым фото, за которые получила комплименты пользователей Сети.

Внучка Ротару показала максимально естественный макияж, который подчеркивает красоту, данную ей природой, и выглядит максимально натурально. Может сложиться впечатление, что девушка позирует вообще без косметики, но Соня раскрыла секрет, что это не так.

«Какая же красотка», «Такая красивая», - восхищаются девушкой фолловеры.

Отметим, Соня Евдокименко уделяет большое внимание уходу за собой. Ранее девушка подчеркивала, что поскольку кожа становится более чувствительной с наступлением холодов, важно корректировать и ежедневные ритуалы по уходу за ней.

Так, внучка Ротару советовала поддерживать водный баланс, заменить кофе зеленым чаем; использовать питательный крем и маски для губ.

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару покорила видом в стильном брючном костюме и крохотном топе, будто состоявшем из двух широких лент.

Напомним, что юная внучка Ротару в пикантном боди засветила роскошную фигуру, ножки, как у Барби: "Тростиночка".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару в крохотном топе провела сеанс соблазнения: "Просыпайтесь...".

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером: фото счастливой парочки.