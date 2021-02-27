Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, покорила идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз", на которых позировала в соблазнительном образе.

Стройная блондинка приняла участие в фотосессии для одного из американских интернет-магазинов одежды. Соответствующие фото также появились на страничке компании в Инстаграм.

Соня предстала в черном боди, который как нельзя лучше подчеркнул ее совершенные формы, и массивных кожаных ботинках. Модель покрутилась перед камерой в различных позах, очаровав силуэтом и показав все свои сладкие места.

Ради некоторых кадров Евдокименко эффектно уселась, согнув ножки в коленях и наклонив голову вперед.

"Не зацикливайтесь на своем отражении в зеркале. Не так, как люди воспринимают вас на улице. Переключитесь на то, что действительно важно - так, как вы чувствуете себя в своем теле ❤️", - говорится в подписи к кадрам.

В комментариях публика сравнивает девушку с "тростиночкой" и с куклой Барби, восторгаясь ее фигуркой.

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару покорила видом в стильном брючном костюме и крохотном топе, будто состоявшем из двух широких лент. Девушка смело распахнула пиджак, прогнув спинку назад.

Раскрепощенная поза модели - настоящий сеанс соблазнения, который никого не может оставить равнодушным.

"Просыпайтесь рано, оставайтесь любопытными, работайте с умом, любите свое дело! Удачной вам недели 🤍", - обратилась к публике девушка.

Напомним, что 19-летняя внучка Софии Ротару в строгом образе дала фору звездной бабушке: "Огонь".