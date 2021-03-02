Сын Софии Ротару сам показал, что случилось

Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, попал в неприятную ситуацию на дороге

Сын артистки, управляющий отелем "Вилла София", Руслан Евдокименко, показал, как его настигла неприятность в пути, сообщает Politeka.net.

Сын украинской легенды, несмотря на свою деятельность, находит время вести страницу в Инстаграм, где делится разными событиями из жизни.

В этот раз Руслан опубликовал несколько сторис, сделанных в его машине.

На кадрах Евдокименко показал, что заметил трещину на лобовом стекле. Фото было снято прямо во время поездки, что можно назвать настоящим ЧП.

Сын Ротару направил стрелочку на место, где повредилось стекло и поставил грустный смайлик.

Позже Евдокименко разместил второе стори, в котором показал - трещину стали устранять специальным прибором.

"Спасибо, есть хороший доктор!", - написал сын легенды.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь сделать это в открытом доступе невозможно.

Отметим, отцом Руслана Евдокименко является музыкант, народный артист Украины, единственный муж Ротару Анатолий Евдокименко.

Отметим, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое детей - Анатолий и София. Внучка Ротару уже получила известность как модель.

Сейчас внимание к Софии Евдокименко приковано особенно, ведь недавно она показала своего бойфренда 31-летнего украинского бизнесмена-миллионера Дениса Жданова.

Пользователи сети заговорили о возможной помолвке пары.

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