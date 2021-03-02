Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, попал в неприятную ситуацию на дороге
Сын артистки, управляющий отелем "Вилла София", Руслан Евдокименко, показал, как его настигла неприятность в пути, сообщает Politeka.net.
Сын украинской легенды, несмотря на свою деятельность, находит время вести страницу в Инстаграм, где делится разными событиями из жизни.
В этот раз Руслан опубликовал несколько сторис, сделанных в его машине.
На кадрах Евдокименко показал, что заметил трещину на лобовом стекле. Фото было снято прямо во время поездки, что можно назвать настоящим ЧП.
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Сын Ротару направил стрелочку на место, где повредилось стекло и поставил грустный смайлик.
Позже Евдокименко разместил второе стори, в котором показал - трещину стали устранять специальным прибором.
"Спасибо, есть хороший доктор!", - написал сын легенды.
Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь сделать это в открытом доступе невозможно.
Отметим, отцом Руслана Евдокименко является музыкант, народный артист Украины, единственный муж Ротару Анатолий Евдокименко.
Отметим, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое детей - Анатолий и София. Внучка Ротару уже получила известность как модель.
Сейчас внимание к Софии Евдокименко приковано особенно, ведь недавно она показала своего бойфренда 31-летнего украинского бизнесмена-миллионера Дениса Жданова.
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