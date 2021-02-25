Известная украинская певица София Ротару внезапно перестала выходить на связь
В начале февраля этого года украинская легенда выступила на частной вечеринке для миллионера. Звезда исполнила несколько своих хитов.
А недавно стало известно, что артистка пропала, пишет mk.ru. Оказывается, сын артистки, управляющий отелем "Вилла София" Руслан Евдокименко сообщил об этом в аккаунте.
Речи об обращении в правоохранительные органы пока нет, ведь Руслан предполагает, что мать не берет трубку по семейным причинам, и с ней все в порядке.
В посте Евдокименко написал: "Когда звонишь, но ты занята", видимо, ссылаясь на тяжелый график звезды. Запись была подкреплена снимком с улыбающейся певицей.
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В сети тут же стали обсуждать эту новость. Внимательные комментаторы заметили, что в контактах у Руслана родственница записана как "Соня", а не как "Мама". Такой факт, по мнению людей, говорит о том, что в семье происходит что-то неладное.
Напомним, что отцом Руслана является музыкант, народный артист Украины, единственный муж Ротару Анатолий Евдокименко.
Отметим, у Руслана в браке со Светланой Евдокименко родились двое детей - Анатолий и София. Внучка Ротару уже получила известность, как модель.
К слову, последний раз появление Ротару на вечеринке у воронежского олигарха также вызвало бурю обсуждений.
Тогда люди обратили внимание на фигуру артистки, мол, она набрала вес, хотя внешность в целом вызвала восхищение.
Напомним, что моложавая София Ротару впечатлила цветущим видом рядом с невесткой и внучкой: «Три сестрицы».
Как сообщала Politeka, нестареющая Ротару расцвела в объятиях своих главных мужчин: «Прелесть какая…».
Также Politeka писала, что София Ротару в Крыму похвасталась роскошным букетом в окружении поклонниц: "Отмечала...".