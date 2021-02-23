Знаменитая певица София Ротару показала главных мужчин своей жизни

Как передает Politeka.net, на фан-аккаунте певицы в Instagram появились снимки Ротару с братьями, а также единственным сыном и внуком.

На одном из фото Ротару позирует с сыном Русланом и внуком Анатолием.

Также в Сети показали снимок еще совсем юного Руслана Евдокименко.

Как известно, любовью всей жизни Софии Ротару является Анатолий Евдокименко. После его смерти в 2002 году личную жизнь артистка решила посвятить семье, бережно храня в памяти образ своего супруга.

Еще на одном фото певица запечатлена с двумя братьями.

У Софии Ротару три сестры (Зинаида, Лидия и Аурелия) и два брата – Анатолий и Евгений. Все они связаны с творчеством и музыкой.

Отметим, по словам концертного, директора Софии Ротару, она очень щедрая и заботится финансовым благополучием своих родственников.

«Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату», — говорил Сергей Лавров в 2019 году.

«Прелесть какая, супер», «Здоровья, счастья, любви, пусть удача всегда будет рядом.....а главное мира всем нам», - пишут в комментариях.

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