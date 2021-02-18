Известная украинская певица София Ротару впечатлила цветущим видом на яхте

Знаменитость совсем нечасто балует своих поклонников новостями о себе и новыми. Но поклонники делают это за нее. В Сети есть не одна фан-группа посвященная певице, где регулярно публикуют ее фото.

Так, на одной из таких страничек в Инстаграм появилось фото отдыха отдыха Ротару на яхте, сообщает Politeka.net.

Ротару запечатлена в белом летнем костюме, из-под которого просвечивался яркий купальник-бикини. Волосы она оставила распущенными, а глаза прикрыла солнцезащимными очками.

Артистка выглядит очень эффектно на фоне лазурных волн. Сложно поверить. что ей на самом деле 73 года, время над ней не властно.

Отметим, снимок был сделан в 2018 году во время отдыха певицы на Мальдивах. Тогда София Михайловна наслаждалась солнцем и морскими волнами вместе со свей сестрой Аурикой.

Напомним, ранее снимок семейного отдыха показал сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

София Ротару с сыном запечатлены во время рыбалки в море с яхты. Певица попала в кадр в купальнике и кепке. На переднем плане можно увидеть точащие из воды ноги внучки Ротару – Софии младшей.

Снимок был сделан в Крыму. Р услан Евдокименко уточнил, что события на фото происходили более 10 лет назад.

Напомним, сын Ротару показал, как необычно подписана его знаменитая мама в телефоне: "Когда звонишь..."

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