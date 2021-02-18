Сын Софии Ротару засветил экран своего мобильного телефона, показав, как подписана его знаменитая мама

Сын известной певицы Софии Михайловны Ротару, Руслан Евдокименко, 50-летний продюсер певицы, в сторис Instgaram показал заставку в телефоне, когда звонит своей звездной матери, но она занята, передает Politeka.net.

Из экрана Руслана улыбается моложавая красавица София Ротару. В телефонной книге, София Михайловна подписана просто, "Соня". В комментарии к фото Руслан написал: "Когда тебе звонишь, но ты занята…"

Смотря на такое улыбчивое фото, все неприятные эмоции просто испаряются. Неудержимая энергия любви и добра, которую излучают глаза Ротару, может успокоить любого, даже заботливого сына, звонящего своей матери.

Известно, что недавно София Ротару попрощалась с внучкой, которая отправилась в США, после продолжительного визита в Украину, который провела вместе со своим женихом, миллионером Денисом Ждановым, который старше девушки на 13 лет.

Девушка живет и работает в США. Известно, что София Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке, а также строит карьеру модели и певицы.

Отец трогательно прощался с дочерью. Он сообщил в соцсети, что дочери нужно было уезжать на учебу, и пожелал удачи.

Девушка показывала момент вылета из Украины, в обнимку с будущим мужем Денисом, они отправились в воздушное путешествие на другой континент. Стоит сказать, что Денис Жданов является одним из багатейших людей в мире, он входит в тридцатку самых успешных предпринимателей Европы в сфере ІТ-технологий.

Напомним, что 19-летняя внучка Софии Ротару покинула Украину, показав своего жениха-миллионера: "Погнали!"

Как сообщала Politeka, сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: «Пора…».

Также Politeka писала, что трогательное фото Ротару с мужем всплыло в сети, молодую певицу не узнать: "Кто бы мог подумать..."