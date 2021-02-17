Известная украинская певица София Ротару показала три поколения своей огромной семьи

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм вспомнили обложку известного журнала, которую несколько лет назад украсила Ротару со своей невесткой и внучкой.

Как известно, у Софии Ротару лишь один сын Руслан. Зато невестка Светлана заменила ей дочку. Женщины в прекрасных отношениях друг с другом, что видно не только по их совместным фото, но и по видео, снятых на семейных праздниках.

На модной обложке Ротару появилась с белокурой Светланой и молодой Софией Евдокименко, которую назвали в честь знаменитой бабушки. Кстати, внука Ротару назвали в честь легендарного дедушки, мужа Софии Ротару, который рано ушел из жизни.

На фото звездные красотки позировали в элегантных нарядах. Ротару была в костюме, Светлана в черном платье, а Соня – в платье с паетками.

«Обложка журнала "ELLE".#2017. Три Поколения Очарования и Красоты», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Три сестрички», «Красиво что ещё сказать», «Красавицы!», «великолепное фото, три поколения Софии Ротару, как олицетворение ценности жизни как таковой, браво и брависсимо», «Восхищаюсь!», «Красотки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что София Ротару на фото выглядела очень молодо.

Напомним, что фото харизматичного внука Ротару появились в сети, что о нем известно и как он выглядит: "Горжусь тобой".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару покинула Украину, показав своего жениха-миллионера: "Погнали!".

Также Politeka писала, что София Ротару внезапно объявилась после "исчезновения", удивив помолодевшей внешностью: "Моя новая...".