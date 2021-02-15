Відома українська співачка Софія Ротару вперше за довгий час перервала мовчання

Знаменитість зовсім нечасто балує своїх шанувальників новинами про себе, повідомляє Politeka.net. Цього разу легенда дуже здивувала своїх шанувальників.

Ротару опублікувала пост в Instagram, в якому розповіла про подарунок на честь Дня закоханих. Варто відзначити, що це перша публікація зірки з 31 грудня минулого року, а весь цей час артистка зберігала мовчання.

У новому пості Софія, що "помолодшала", постала на фото з красивою зачіскою, приспустивши локони біля обличчя. Співачка посміхалася і дивилася в камеру. Її образ завершила велика прикраса на шиї.

"Для всіх закоханих ❤ ️ Даруйте один одному любов і ніжність. ❤️ Моя нова пісня на всіх цифрових майданчиках", - написала вона в пості.

За чотири години пост зібрав близько 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"😍 😍 😍І вас зі святом ❤ ️ ❤️❤️ ми вас дуже-дуже любимо❣️😘", "ви найбільша любов 💖 ваш чарівний голос, ваші прекрасні пісні завжди зігрівають серце 💓", "дорога СОФІЯ МИХАЙЛІВНА, ви світите і радуєте нас не тільки зі сцени, але і в житті... Спасибі за красиву композицію! І слова, і мелодія, і голос в саме серце! ❤ ️ ", "Любимо дуже ❤️ дякую за прекрасну пісню😘 😻 🙏 🏻", " живіть довго і щасливо.Всіма улюблена наша рідна❤️❤️❤️❤️❤️", "низький уклін найпрекраснішому голосу і найкрасивішій жінці світу ! Любові і щастя ВАМ .❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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