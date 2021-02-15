Известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время прервала молчание

Знаменитость совсем нечасто балует своих поклонников новостями о себе, сообщает Politeka.net. В этот раз легенда очень удивила своих поклонников.

Ротару опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о подарке в честь Дня влюбленных. Стоит отметить, что это первая публикация звезды с 31 декабря прошлого года, а все это время артистка хранила молчание.

В новом посте "помолодевшая" София предстала на фото с красивой прической, приспустив локоны у лица. Певица улыбалась и смотрела в камеру. Ее образ завершило крупное украшение на шее.

"Для всех влюблённых ❤️ Дарите друг другу любовь и нежность. ❤️ Моя новая песня на всех цифровых площадках", - написала она в посте.

За четыре часа пост собрал около 30 тысяч лайков и много комментариев.

"😍😍😍 И Вас с Праздником❤️❤️❤️ Мы Вас очень-очень любим❣️😘", "Вы самая большая любовь 💖 Ваш волшебный голос, ваши прекрасные песни всегда согревают сердце 💓", "Дорогая София Михайловна, Вы светите и радуете нас не только со сцены, но и в жизни... Спасибо за красивую композицию! И слова, и мелодия, и голос в самое сердце! ❤️", "Любим очень ❤️ спасибо за прекрасную песню😘😻🙏🏻", "Живите долго и счастливо.Всеми любимая наша родная❤️❤️❤️❤️❤️", "Низкий поклон самому прекрасному голосу и самой красивой женщине мира ! Любви и счастья ВАМ .❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучкой, как он выглядит: "Главное, чтобы я...".

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