Син відомої української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко розповів про те, як пишається своєю дитиною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Руслана у соцмережі.
Так, 50-річний музичний продюсер запостив у своєму акаунті фото свого сина Анатолія.
"Пишаюся тобою, сину", - лаконічно написав він під фото.
На опублікованій світлині 26-річний Анатолій Євдокименко позує у чорних рукавичках, спершись головою на руку. При цьому він загадково та досить серйозно дивиться вбік. Фото зроблено в чорно-білих відтінках, що додає йому елегантності та стильної похмурості.
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На сторінці онука Ротару вказано, що він - діджей та продюсер. Хлопець часто публікує гарні фото та ділиться своєю творчістю.
На дописи Анатолія активно реагує його бабуся - легендарна українська співачка Софія Ротару. Зазвичай вона лаконічно залишає сердечка під постами.
Як відомо, у сина Ротару двоє дітей: Софія і Анатолій. Онучка Ротару Софія Євдокименко живе в США та стала нареченою відомого та успішного бізнесмена. Чоловік старший за неї на 13 років, та це не завадило парі швидко знайти спільну мову і бути щасливими разом.
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