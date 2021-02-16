Внучка Софії Ротару полетіла з України

Софія Євдокименко, внучка відомої співачки Софії Ротару покинули Україну разом зі своїм нареченим, фото з аеропорту і на борту літака, Софія розмістила у своєму сторіс на Instgaram, пише Politeka.net.

Молода знаменитість розмістила кілька відео в масках на борту літака, обійнявшись зі своїм нареченим, мільйонером з США Денисом Жадановим.

Парочка з'явилася в сторіс в спортивних костюмах, помахавши в камеру.

"Ми відлітаємо!",- написала Софія, коментуючи відео.

Відомо, що Софія прибула в Україну ще перед Новим роком, щоб провести свята з сім'єю, знову відправиться вчитися. Внучка знаменитої співачки живе і працює в США. Відомо, що Софія Євдокименко вчиться в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку. І будує кар'єру моделі і співачки.

Наприкінці минулого року стало відомо, що внучка Софії Ротару виходить заміж. Обранець Софії Євдокименко, Денис Жаданов, 31 річний мільйонер, який проживає в США, підприємець, віцепрезидент з маркетингу компанії Readdle. Підприємець входить до "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій" журналу Forbes.

Соня познайомила свого майбутнього чоловіка з родичами, і провели кілька місяців в батьківському гніздечку недалеко від Києва.

Нагадавши, син Софії Ротару попрощався з 19-річною донькою і зворушив одним фото: "Пора…».

Раніше на сайті Politeka ми повідомляли, що юна внучка Ротару у всьому червоному прикувала погляди до бездоганних форм: "Краса врятує світ".

Також на Politeka ми писали, що юна внучка Ротару здивувала зрілим виглядом, красуню не впізнати в новому образі: "ви Така..."