Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко насторожил публику мрачным видом, парня просто не узнают

Как сообщает Politeka.net, внук известной советской и украинской артистки Софии Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал в своем микроблоге в Instagram мрачное фото, которое вызвало беспокойство у фолловеров. На черно-белом снимке парень запечатлен на прогулке в Нью-Йорке на фоне небоскребов и людей.

Как видно, на прогулку Толик вышел в черном наряде – узких брюках и пальто средней длины, которое не застегнул. Он снят сбоку и как будто на ходу, но повернул голову и смотрит прямо в камеру острым мрачным взглядом. В подписи к фотографии Евдокименко загадочно написал: "Люблю это". Фолловеры принялись обсуждать снимок, некоторые спрашивают, что с ним происходит. "Вау❤️😍", "Что ж так сурово?", "Ах, какой парень красавец!👏👏👏❤️", "Красивый", "Очень мрачно", - пишут в комментариях к фото Толика.

Отметим, что внуку Софии Ротару скоро исполнится 27 лет. Парень окончил Lancing College, а также поступил на факультет фэшн-фотографии Центрального колледжа искусства и дизайна в Лондоне. У Толика есть младшая сестра София, которая уже успешная модель, они вместе иногда снимают фэшн-видео. Так что многие пророчили молодому человеку модельную карьеру. Тем временем он ушел в музыку – последние несколько лет Анатолий работает диджеем под творческим именем SHNM.

Напомним, Фото харизматичного внука Ротару появились в сети, что о нем известно и как он выглядит: "Горжусь тобой".

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