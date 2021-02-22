София Ротару часто радует поклонников своими яркими снимками, на очередном кадре звезда с огромным букетом цветов

Как передает Politeka.net, на фан-аккаунте певицы в Instagram появился снимок, на котором певица стоит в окружении поклонниц с огромным букетом цветов. Кадр сделан в августе 2009 года.

Звезда советской и украинской эстрады в окружении фанатов с огромной охапкой цветов, с сияющей улыбкой и темных очках от солнца.

Фанаты прокомментировали снимок уточнив, что фото сделано в Крыму, где у 73-летней Софии Михайловны расположена вилла, которую певица никак не может продать после оккупации полуострова.

"2009 - последний год, когда она отмечала День рождения в Ялте с поклонниками. Потом эта традиция прервалась, к сожалению...", - написали поклонники Ротару.

Поклонники осыпали фото комментариями, написав самые теплые слова для своего кумира.

"Самая Любимая Наша", "Прелесть", "Какая красавица!", "И Моя Любимая!!!", "😍😍😍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️", "Красавица и большая молодец!", "Очаровательная!", "Самая лучшая певица!", - не унимались фанаты.

В декабре прошлого года в СМИ просочилась информация, что София Ротару тайно продает свой отель Villa Sofia, который находится в Ялте на побережье Черного моря. За свою виллу певица как будто бы просит цену в 25 млн евро.

Официально такая информация отсутствует, и данных о том, правда это или нет - неизвестно. Стоит сказать, что из-за пандемии София Ротару не смогла выступать и была на грани банкротства. Как только стали возможны гастроли, ее замечали на вечеринках и концертах как в Украине, так и в России.

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