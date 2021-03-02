Фото Софии Ротару на борту самолета вызвало бурю эмоций

Как сообщает Politeka.net, снимок знаменитости на борту самолета появился в фан-аккаунте певицы в Инстаграм. София Ротару в цветастых легких штанах с черной футболкой и сандалях на борту самолета обернулась и улыбнулась своим фанатам.

"Прекрасного дня и отличного настроения!", - гласит подпись к фото.

Поклонники, которые следят за каждым движением удивительной женщины, сразу откликнулись, написав в комментариях свои оды восхищения певицей.

"Шикарная женщина!", "Сонечка, приятного полета ! ❤️", "Класс", "Спасибо взаимно. Счастливого полёта красавица София", "София Вы прекрасны!! С наступающим женским днем 8 марта!!", "Здоровья, счастья, любви!!", - написали фанаты.

Стоит сказать, что слава к певице пришла в годы ее молодости, однако и сейчас, в свои 73 года, Ротару пользуется популярностью. Ее приглашают на концерты и частные вечеринки за фантастические гонорары. Кроме того у звезды каждый год прибавляется фан-база. Поклонники создают фан-странички, на которых делятся снимками кумира.

Не так давно сын артистки, Руслан Евдокименко, сообщил что София Михайловна не выходит на связь. Речи об обращении в правоохранительные органы пока нет, ведь Руслан предполагает, что мать не берет трубку по семейным причинам, и с ней все в порядке.

Напомним, что неподражаемая София Ротару сразила цветущим видом: "Как в нее можно не влюбиться?"

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