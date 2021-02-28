Известная украинская певица София Ротару поразила красотой

У 73-летней звезды каждый год прибавляется фан-база, пишет Politeka.net. Поклонники создают странички, на которых делятся снимками кумира.

Так, в одной из групп решили вспомнить, как артистка выглядела в молодости.

На снимке цветущая красотка распустила волосы и улыбалась в камеру. Ротару была в шубе, которая на ней прекрасно смотрелась.

"День пройдет не зря, если вы подарите кому-то свою улыбку.❤", - написали авторы поста.

Публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев.

"Как в нее можно не влюбиться?😍", "Нежная и яркая улыбка, как солнце!!!🙂🙂🙂🙂🙂", "Добрая, красивая улыбка 👍!!!! Солнышко!!!! Шикарный взгляд в сторону 😇👍❤️❤️❤️👑🌟🔥💐💐💐💐💐🙏", "Супер красота, милая", "КРАСИВАЯ...ПЕВИЦА..СОФИЯ..РОТАРУ...СУПЕР..👏👏👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что София Ротару не выглядит на свой возраст. Пользователи сети строят свои предположения по этому поводу, вплоть до того, что артистка носит специальную маску, скрывающую ее морщины.

Однако артистка раскрыла несколько секретов своей молодости.

В частности, звезда ведет активный образ жизни. Ротару любит проводить время на даче, занимаясь выращиванием овощей и зелени.

Кроме того, певица ест полезную пищу. В ее рационе всегда есть злаки, молочные маложирные продукты, диетические сорта мяса и рыбы, морепродукты. Однако иногда звезда позволяет себе вредную еду.

Ранее мы писали, что нестареющая София Ротару в купальнике покорила цветущим видом на яхте: «Как солнышко».

Как сообщала Politeka, Ротару расцвела в объятиях своих главных мужчин: «Прелесть какая…».

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Ротару в крохотном топе провела сеанс соблазнения: "Просыпайтесь...".