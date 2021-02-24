Известная украинская певица София Ротару впечатлила моложавым видом на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото звезды. Ротару была одета в белый прозрачный костюм из легкой летней ткани. Она сидела на мягком диванчике, расположенном на палубе яхты. Под костюмом у певицы виднелся купальник яркого оранжевого цвета. Лицо прикрывали солнцезащитные очки.

Ротару была босая, она с удовольствием позировала на камеру и выглядела счастливой.

«Подари мне лето. Моя самая любимая @sofiarotaru.official. Очень очень любим вас наше солнышко!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали оставлять своей любимой певице приятные комплименты.

«Вы сама как солнышко теплое», «Всеми уважаемая», «Красота, из морского царства», «Как же я Вас люблю!», «Всегда молодая и прекрасная!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Софии Ротару уже 73 года, но она до сих пор выступает на сцене и держится молодцом. Более того, выглядит певица потрясающе. На вид ей не дашь больше 60 лет.

Ранее мы писали, что Ротару впечатлила цветущим видом рядом с внучкой и невесткой. Три поколения семьи снялись для модного журнала. Выглядели женщины неповторимо.

Напомним, что моложавая София Ротару впечатлила цветущим видом рядом с невесткой и внучкой: «Три сестрицы».

Как сообщала Politeka, нестареющая Ротару расцвела в объятиях своих главных мужчин: «Прелесть какая…».

Также Politeka писала, что София Ротару в Крыму похвасталась роскошным букетом в окружении поклонниц: "Отмечала...".