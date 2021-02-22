Софія Ротару часто радує шанувальників своїми яскравими знімками, на черговому кадрі зірка сяэ з величезним букетом квітів

Як передає Politeka.net, на фан-акаунті співачки в Instagram з'явився знімок, на якому співачка стоїть в оточенні прихильниць з величезним букетом квітів. Кадр зроблений в серпні 2009 року.

Зірка радянської та української естради в оточенні фанатів з величезним оберемком квітів, з сяючою посмішкою і темних окулярах від сонця.

Фанати прокоментували знімок уточнивши, що фото зроблено в Криму, де у 73-річної Софії Михайлівни розташована вілла, яку співачка ніяк не може продати після окупації півострова.

"2009-останній рік, коли вона відзначала День народження в Ялті з шанувальниками. Потім ця традиція перервалася, на жаль...",- написали шанувальники Ротару.

Шанувальники обсипали фото коментарями, написавши найтепліші слова для свого кумира.

"Найулюбленіша Наша","Пркрасна", "Яка красуня!", "І Моя Улюблена!!!", "😍😍😍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️", "Красуня і велика молодець!", "Чарівна!", "Найкраща співачка!", - не вгамовувалися фанати.

У грудні минулого року в ЗМІ просочилася інформація, що Софія Ротару таємно продає свій готель Villa Sofia, який знаходиться в Ялті на узбережжі Чорного моря. За свою віллу співачка нібито просить ціну у 25 млн євро.

Офіційно така інформація відсутня, і даних про те, правда це чи ні - невідомо. Варто сказати, що через пандемію Софія Ротару не змогла виступати та була на межі банкрутства. Як тільки стали можливі гастролі, її помічали на вечірках і концертах як в Україні, так і в Росії.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером: фото щасливої парочки

Як повідомляла Politeka, молодий онук Софії Ротару перелякав похмурим виглядом, весь у жалобі: "що ж так суворо?"

Також Politeka писала, що 73-річна Ротару в бікіні підкорила фігурою під час відпочинку на яхті.