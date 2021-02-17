Відома українська співачка Софія Ротару показала три покоління своєї величезної сім'ї

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram згадали обкладинку відомого журналу, яку кілька років тому прикрасила Ротару зі своєю невісткою і онукою.

Як відомо, у Софії Ротару лише один син Руслан. Зате невістка Світлана замінила їй дочку. Жінки в прекрасних відносинах одна з одною, що видно не тільки по їх спільним фото, але і по відео, знятих на сімейних святах.

На модній обкладинці Ротару з'явилася з білявою Світланою і молодою Софією Євдокименко, яку назвали на честь знаменитої бабусі. До речі, онука Ротару назвали на честь легендарного дідуся, чоловіка Софії Ротару, який рано пішов з життя.

На фото зіркові красуні позували в елегантних нарядах. Ротару була в костюмі, Світлана в чорній сукні, а Соня – в сукні з паєтками.

"Обкладинка журналу "ELLE".#2017. Три покоління чарівності і краси", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Три сестриці", "Красиво що ще сказати", "красуні!", "чудове фото, три покоління Софії Ротару, як уособлення цінності життя як такого, браво і бравіссімо", "захоплююся!", "Красуні", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Софія Ротару на фото виглядала дуже молодо.

Нагадаємо, що фото харизматичного онука Ротару з'явилися в мережі, що про нього відомо і як він виглядає: "пишаюся тобою".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару покинула Україну, показавши свого нареченого-мільйонера: "Погнали!".

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