Знаменита співачка Софія Ротару показала головних чоловіків свого життя

Як передає Politeka.net, на фан-акаунті співачки в Instagram з'явилися знімки Ротару з братами, а також єдиним сином і онуком.

На одному з фото Ротару позує з сином Русланом і онуком Анатолієм.

Також в мережі показали знімок ще зовсім юного Руслана Євдокименка.

Як відомо, любов'ю всього життя Софії Ротару є Анатолій Євдокименко. Після його смерті в 2002 році особисте життя артистка вирішила присвятити родині, дбайливо зберігаючи в пам'яті образ свого чоловіка.

Ще на одному фото співачка зображена з двома братами.

У Софії Ротару три сестри (Зінаїда, Лідія і Аурелія) і два брати – Анатолій і Євген. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою.

Відзначимо, за словами концертного, директора Софії Ротару, вона дуже щедра і піклується фінансовим благополуччям своїх родичів.

"Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і онуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові", - говорив Сергій Лавров в 2019 році.

"Краса яка, супер», «Здоров'я, щастя, любові, нехай удача завжди буде поруч.....а головне миру всім нам", - пишуть в коментарях.

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