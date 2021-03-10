Внучка Софии Ротару показала своего жениха, прогуливались по улице с небоскребами

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу девушки.

Внучка легендарной певицы Софии Ротару София Евдокименко не пошла по стопам своей именитой родственницы.

Девушка решила строить карьеру модели. Для этого Евдокимено живет и учится в Соединенных Штатах Америки, в самом модном и непредсказуемом городе Нью-Йорке. Красотка отлично выглядит и имеет все шансы на успех.

Не забывает будущая звезда и о личной жизни. Её избранником стал Денис Жаданов. Совсем недавно девушка решила рассказать о нем любопытствующей публики.

Например, в Сториз на личной странице появилось короткое видео. Влюбленные прогуливаются по улицам города. София снимает Дениса на фоне небоскребов и деревьев. Молодой человек весь погружен в свой мобильный телефон.

По сути Жаданов даже не видит, что его снимают на камеру. Такой поворот озадачил поднявшего голову Дениса.

Можно отметить, что в начале съёмок у Евдокименко лукавая улыбка, она что-то задумала.

Кстати, одеты они довольно легко, а одежду для прогулки влюбленные выбрали удобную. Она состоит из спортивных штанов и свободных светлых свитеров.

Известно, что Денис Жаданов попал в почетный список журнала Forbеs, в качестве предпринимателя в области технологий. Таким образом, София выбрала достойного партнера. Денис проживает в США, где работает над своими проектами.

Давно и упорно уже ходят слухи о том, что София и Денис якобы хотят пожениться, поскольку любят друг друга. Даже знакомили его с Софией Михайловной Ротару.

Напомним, внук Ротару рассказал с какой проблемой столкнулся.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару погуляла с женихом миллионером по Нью-Йорку.

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