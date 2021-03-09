Известная певица София Ротару покорила пикантным видом в цыганском наряде
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором еще молодая Ротару козырнула своей неувядающей красотой.
Ротару предстала на фото в ярком костюме, который был похож на цыганский наряд. Она выпятила глубокое декольте, украсив его бусами. Массивные серьги и ожерелье придавали образу шарму. Изюминкой наряда стал живой цветок в волосах артистки. Она искренне улыбалась и выглядела счастливой.
«Теплая весна, безумная любовь, свет в душе и в глазах», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях Ротару оставили массу теплых слов.
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«Ты лучшая», «Шик», «Женщина-весна», «Как цыганка», "Красатуля, обожаю вас!», «Наша Королева», «Красавица наша!», «Сонечка, ты прекрасна!», «Какая же София Михайловна красивая», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Софии Ротару уже 73 года, но певица не перестает выступать на сцене. Более того, артистка прекрасно выглядит и может дать фору молодым красоткам.
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Напомним, что у легендарной Софии Ротару появился новый двойник, сходство впечатляет: "Как это вообще возможно!".
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