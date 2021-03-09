Известная певица София Ротару покорила пикантным видом в цыганском наряде

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором еще молодая Ротару козырнула своей неувядающей красотой.

Ротару предстала на фото в ярком костюме, который был похож на цыганский наряд. Она выпятила глубокое декольте, украсив его бусами. Массивные серьги и ожерелье придавали образу шарму. Изюминкой наряда стал живой цветок в волосах артистки. Она искренне улыбалась и выглядела счастливой.

«Теплая весна, безумная любовь, свет в душе и в глазах», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях Ротару оставили массу теплых слов.

«Ты лучшая», «Шик», «Женщина-весна», «Как цыганка», "Красатуля, обожаю вас!», «Наша Королева», «Красавица наша!», «Сонечка, ты прекрасна!», «Какая же София Михайловна красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Софии Ротару уже 73 года, но певица не перестает выступать на сцене. Более того, артистка прекрасно выглядит и может дать фору молодым красоткам.

Ранее мы писали, что София Ротару засветилась на борту самолета. Счастливая артистка в черной длинной юбке заходила по лестнице в самолет.

Напомним, что у легендарной Софии Ротару появился новый двойник, сходство впечатляет: "Как это вообще возможно!".

Как сообщала Politeka, пассажиры обалдели, увидев Софию Ротару вместо стюардессы: "Брошу петь - куплю самолет".

Также Politeka писала, что пластический хирург раскрыл тайну вечно молодой Ротару, неприличные подробности: "Происходит забор жира из...".