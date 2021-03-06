Пластичний хірург розкрив секрети краси і молодості Софії Ротару

Свій коментар Іван Володченков дав в інтерв'ю "Собеседнику".

Хірург зазначив, що Ротару для уникнення старіння робить все, включаючи пластичні операції.

За його словами, операції співачці робив справжній профі, оскільки неозброєним поглядом не відразу зрозумієш, що були проведені хірургічні втручання.

На думку російського хірурга, чарівним засобом омолодження Софії Михайлівни стала процедура ліпофілінга.

"Це дуже популярна процедура, під час якої відбувається забір власного жиру з околопупочной області живота, який потім обробляється і вводиться за допомогою мікропроколів в виличні області і області нижньої щелепи. В області пупка і до лобка локалізується так званий гормональний жир, більш стійкий до агресивних факторів з боку зовнішнього середовища", - розповів Володченков.

Варто відзначити, що фахівці в області пластичної хірургії неодноразово викривали Софію Михайлівну у використанні процедур краси.

Більшість думок сходиться в одному: співачка виглядає молодше своїх років завдяки хорошій генетиці, рукам хорошого хірурга і своєчасності всіх процедур.

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