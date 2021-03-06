А певице уже 73!

Пластический хирург раскрыл секреты красоты и молодости Софии Ротару

Свой комментарий Иван Володченков дал в интервью "Собеседнику".

Хирург отметил, что Ротару во избежания старения делает все, включая пластические операции.

По его словам, операции певице делал настоящий профи, поскольку невооруженным взглядом не сразу поймешь, что были проведены хирургические вмешательства.

По мнению российского хирурга, волшебным средством омоложения Софии Михайловны стала процедура липофилинга.

"Это очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти. В области пупка и до лобка локализуется так называемый гормональный жир, более стойкий к агрессивным факторам со стороны внешней среды", - рассказал Володченков.

Стоит отметить, что специалисты в области пластической хирургии неоднократно уличали Софию Михайловну в использовании процедур красоты.

Большинство мнений сходится в одном: певица выглядит моложе своих лет благодаря хорошей генетике, рукам хорошего хирурга и своевременности всех процедур.

Напомним, что неподражаемая София Ротару сразила цветущим видом: "Как в нее можно не влюбиться?"

Как сообщала Politeka юная внучка Ротару в пикантном боди засветила роскошную фигуру, ножки, как у Барби: "Тростиночка".

Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару пропала после гуляний у олигарха, сын сообщил детали