Ось це так!

Буквально за одну хвилини легендарна співачка Софія Ротару може перетворитися з артистки в стюардесу, для цього необхідно виконати кілька умов

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку фанатського пабліка.

Фанати Софії Михайлівни Ротару люблять свого кумира за пісні, кліпи, за вічний образ жіночності, якому вона не зраджує багато років.

Шанувальники Софії Ротару з радістю і подивом відзначають надзвичайну стильність і моложавість артистки. Зараз відома виконавиця не так часто дає концерти. Можливо вік зірки тому виною.

Однак старі, архівні записи, знімки все також привертають увагу, викликаючи пожвавлення у фанів.

Одна з фан-сторінок, присвячена творчості Софії Ротару, опублікувала цікаве Аматорське відео.

У ролику знаменитість перетворилася зі співачки в стюардесу. Справа була в літаку, що везе на черговий концерт Софію Михайлівну в 2001 році.

Автори публікації написали:"у ролі стюардеси - приголомшлива і неперевершена". Далі йде посилання на офіційну сторінку Ротару, теги Солікамськ, Єкатеринбург. Всі пасажири цього незвичайного рейсу оніміли, коли побачили, хто їм несе апельсини і банани.

"Поплескайте мені, так добре вийшло. Кину співати - куплю літак, буду літати" - заявила Софія Ротару.

Підписники відзначили оригінальність і незвичайність зйомки, похвалили хлібосольність господині, стали уточнювати місце дії.

"Очманіти! Хлібосольна господиня вона і на землі і в повітрі! Перший раз бачу таку зйомку, це про що? Або просто Аматорська особисте?"написали вони в коментарях.

Нагадавши, внучка Ротару прогулялася в центрі Нью-Йорка в звабливому вигляді.

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару забула білизну і розстебнула сорочку.

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