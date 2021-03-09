Буквально за одну хвилини легендарна співачка Софія Ротару може перетворитися з артистки в стюардесу, для цього необхідно виконати кілька умов
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку фанатського пабліка.
Фанати Софії Михайлівни Ротару люблять свого кумира за пісні, кліпи, за вічний образ жіночності, якому вона не зраджує багато років.
Шанувальники Софії Ротару з радістю і подивом відзначають надзвичайну стильність і моложавість артистки. Зараз відома виконавиця не так часто дає концерти. Можливо вік зірки тому виною.
Однак старі, архівні записи, знімки все також привертають увагу, викликаючи пожвавлення у фанів.
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Одна з фан-сторінок, присвячена творчості Софії Ротару, опублікувала цікаве Аматорське відео.
У ролику знаменитість перетворилася зі співачки в стюардесу. Справа була в літаку, що везе на черговий концерт Софію Михайлівну в 2001 році.
Автори публікації написали:"у ролі стюардеси - приголомшлива і неперевершена". Далі йде посилання на офіційну сторінку Ротару, теги Солікамськ, Єкатеринбург. Всі пасажири цього незвичайного рейсу оніміли, коли побачили, хто їм несе апельсини і банани.
"Поплескайте мені, так добре вийшло. Кину співати - куплю літак, буду літати" - заявила Софія Ротару.
Підписники відзначили оригінальність і незвичайність зйомки, похвалили хлібосольність господині, стали уточнювати місце дії.
"Очманіти! Хлібосольна господиня вона і на землі і в повітрі! Перший раз бачу таку зйомку, це про що? Або просто Аматорська особисте?"написали вони в коментарях.
Нагадавши, внучка Ротару прогулялася в центрі Нью-Йорка в звабливому вигляді.
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