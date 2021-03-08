Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко кокетливо расстегнула пуговицы на рубашке, показав, что не носит лифчик

19-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в США, несмотря на юный возраст уже успешная модель благодаря «ангельской» внешности», а еще она бьюти-блогерша, передает Politeka.net.

В штатах девушка частенько снимает различные влоги, и делится с поклонниками не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также показывает себя в элегантных и соблазнительных нарядах. Ведь ее фигурка позволяет это.

Так, недавно юная красотка выложила в Инстаграм черно-белый фотосет, который, по всей видимости, предназначен для модного глянца.

На снимке Соня задумчиво попозировал сидя на стуле. На ней надет черный костюм классического кроя, состоящий из брюк и жакета, под ним видна белая блузка. А вот бюстгальтер девушка решила не надевать. Полностью расстегнутые пуговицы, акцентировали внимание на груди модели, которой к сожалению, не видно из-за темных оттенков одежды.

В подписи к фото Соня решила порассуждать.

«Чем вы действительно любите заниматься?», - спросила она у своих фолловеров.

Поклонники не заставили себя долго ждать и уже отреагировали на увиденное.

" Писать картины. Рисовать", "Невероятная", "Красотка", "Бизнесвумен", - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Соня показала в Сети своего жениха. Им оказался 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

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