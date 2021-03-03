Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как прошлась по улице

Красотка занимается творчеством, но и не забывает показывать, как проводит будни в США, передает Politeka.net. Модель изучает за границей английскую литературу и историю.

Соня регулярно делится с подписчиками в Инстаграм своим времяпрепровождением.

Так, девушка показала, что утром пила кофе в постели.

А позже красотка отправилась на прогулку в Central Park в Нью-Йорке. Красотка снимала себя на камеру телефона.

В кадре соблазнительница предстала в гольфе и крутке светлого цвета. Внучка Ротару расстегнула куртку, видимо, на улице было очень тепло. Также модель решила не надевать шапку. Она выглядела свежо и очень довольной. Соня улыбалась, будто отдаваясь солнцу. Звездная бабушка должна гордиться такой красивой внучкой.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь кадры были выложены в сторис.

Раннее мы писали, что Соня Евдокименко в прошлом году отметила 19-летие. Она с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.

В семь лет она впервые вышла на подиум на показе Bonpoint. С тех пор началась ее любовь к моде. Красотка снимается для журналов и даже получила титул "Лучшая модель Украины".

В 2018 году девушка дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».

Сейчас девушка снимается и учится в США, а недавно сообщила об отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Ждановым.

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А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару вернулась в Украину и засветила красавицу-маму на редком семейном фото: "как две капли воды"

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