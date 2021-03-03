Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как прошлась по улице
Красотка занимается творчеством, но и не забывает показывать, как проводит будни в США, передает Politeka.net. Модель изучает за границей английскую литературу и историю.
Соня регулярно делится с подписчиками в Инстаграм своим времяпрепровождением.
Так, девушка показала, что утром пила кофе в постели.
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А позже красотка отправилась на прогулку в Central Park в Нью-Йорке. Красотка снимала себя на камеру телефона.
В кадре соблазнительница предстала в гольфе и крутке светлого цвета. Внучка Ротару расстегнула куртку, видимо, на улице было очень тепло. Также модель решила не надевать шапку. Она выглядела свежо и очень довольной. Соня улыбалась, будто отдаваясь солнцу. Звездная бабушка должна гордиться такой красивой внучкой.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь кадры были выложены в сторис.
Раннее мы писали, что Соня Евдокименко в прошлом году отметила 19-летие. Она с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала.
В 2018 году девушка дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable».
Сейчас девушка снимается и учится в США, а недавно сообщила об отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Ждановым.
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