Юная внучка известной легендарной певицы Софии Ротрау изумила перевоплощением, такой никто не видел

Как сообщает Politeka.net, Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, которая живет и строит модельную карьеру в США в сторис Instgaram поделилась кадрами просто сумасшедшей фотосессии.

Соня предстала в рокерском образе: кожаной одежде – жилетке и штанах и с невероятной прической. Девушка поручила свои драгоценные русые волосы в руки визажистов, и они сделали невероятное, превратив локоны Софии в крутой начес. Соответственный черный мейкап, со стрелками на нижнем веке, дополнил стильный вид красотки.

София превратилась в настоящую роковую бейби, эпатировав поклонников, которые привыкли видеть Соню, нежным милым созданием. Звездная бабушка София Ротару наверняка будет в шоке от экспериментов Сони.

Девушка также показала, как происходило "волшебство перевоплощения" и разместила несколько кадров, когда ей делали начес. Для создания образа визажистам пришлось использовать большое количество лака для волос, фена для сушки и всяческих "изгаляций" над прической девушки.

Ранее мы писали, что внучка легендарной певицы, Соня вызвала ажиотаж кадром со своим женихом-миллионером, сделанным в зимнем Нью-Йорке. Как известно, девушка встречается с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым (в 2018-м году он попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий").

На совместном фото парочка была одета в дутые курточки. При этом Соня и Денис натянули капюшоны, скрыв лица за солнцезащитными очками.

Напомним, что юная внучка Ротару в пикантном боди засветила роскошную фигуру, ножки, как у Барби: "Тростиночка".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару в крохотном топе провела сеанс соблазнения: "Просыпайтесь...".

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером: фото счастливой парочки.