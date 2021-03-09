Вот это да!

Буквально за одну минуты легендарная певица София Ротару может превратиться из артистки в стюардессу, для этого необходимо выполнить несколько условий

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу фанатского паблика.

Фанаты Софии Михайловны Ротару любят своего кумира за песни, клипы, за вечный образ женственности, которому она не изменяет много лет.

Поклонники Софии Ротару с радостью и удивлением отмечают необычайную стильность и моложавость артистки. Сейчас известная исполнительница не так часто дает концерты. Возможно возраст звезды тому виной.

Однако старые, архивные записи, снимки все также привлекают внимание, вызывая оживление у фанов.

Одна из фан-страниц, посвященная творчеству Софии Ротару, опубликовала занимательное любительское видео.

В ролике знаменитость превратилась из певицы в стюардессу. Дело было в самолете, везущим на очередной концерт Софию Михайловну в 2001 году.

Авторы публикации написали: "В роли стюардессы - потрясающая и непревзойденная". Дальше идет ссылка на официальную страницу Ротару, теги Соликамск, Екатеринбург. Все пассажиры этого необычного рейса онемели, когда увидели, кто им несет апельсины и бананы.

"Похлопайте мне, так хорошо получилось. Брошу петь - куплю самолет, буду летать" - заявила София Ротару.

Подписчики отметили оригинальность и необычность съемки, похвалили хлебосольность хозяйки, стали уточнять место действия.

"Обалдеть! Хлебосольная хозяйка она и на земле и в воздухе! Первый раз вижу такую съемку, это о чем? Или просто любительская личное?" написали они в комментариях.

Напомним, внучка Ротару прогулялась в центре Нью-Йорка в манящем виде.

Как сообщала Politeka, внучка Ротару забыла белье и расстегнула рубашку.

Также Politeka писала, пластический хирург раскрыл все тайны Ротару.