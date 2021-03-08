Внучка известной певицы, легенды советской эстрады, украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, поздравила всех с 8 марта

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Соня поздравила милых дам с днем 8 марта. Она предстала в коротком вязанном платье, спустив куртку на плечи и засветив длинные ножки.

Стоит сказать. Что Соня надела большие модные ботинки, подчеркнув свой практичный и решительный образ. Волосы девушка распустила, и загадочно улыбнулась.

"С Международным женским днем, вы потрясающе красивые и удивительные женщины 💕💗💖💞", - написала девушка.

Внучка известной Софии Ротару разместила два фото с улиц Нью-Йорка, где учится и хочет построить свою модельную карьеру.

"С женским днем! ❤️", "С Международным женским днем!", "С Праздником,София! Счастья и Весны в Душе!❤️", "София, вы - красотка, конечно 🙌❤️🔥👏", "❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏С Праздником с 8 Марта ❤️❤️❤️ С женским днем! ❤️", - откликнулись фолловеры девушки.

Известно, что Соня в отношениях с молодым миллионером, 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что внучка Софии Ротару без лифчика устроила переполох, расстегнув рубашку: "Чем любите заниматься?"

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