Юная внучка известной легендарной певицы Софии Ротару похвасталась красотой в весеннем наряд

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, которая живет и строит модельную карьеру в США, в Instgaram поделилась новым фото.

«Медленно, но верно выходят весенние платья», - написала она.

Соня Евдокименко запечатлена в легком длинном белом платье в черный горошек. Изюминкой наряда стали открытые плечи и объемные рукава.

Внучка Ротару сфотографировалась в квартире со стильным интерьером и окнами в пол, за которыми открывается впечатляющий пейзаж. Судя по геотегу, это один из самых популярных районов Нью Йорке – Манхеттен.

Фолловеры отреагировали на снимок многочисленными «лайками», а кого-то аже потянуло на стихи. «Сонечка, я скажу тебе без лести, ты прекрасна на все 200%», - написали в комментариях.

Поставил лайк снимку и отец девушки, единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Ранее мы писали, что внучка легендарной певицы, Соня вызвала ажиотаж кадром со своим женихом-миллионером. Как известно, девушка встречается с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым (в 2018-м году он попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий").

Напомним, что внучка Ротару произвела фурор роскошной внешностью и раскрыла свой секрет: «Какая же красотка»

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару в крохотном топе провела сеанс соблазнения: "Просыпайтесь...".

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером: фото счастливой парочки.