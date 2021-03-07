Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя на прогулке в Париже

На фото Соня показалась в белом платье с большим разрезом на ноге, а сверху накинула плащ, который решила оставить раскрытым. Благодаря этому можно легко увидеть роскошные ножки, которые остались не прикрыты. Девушка сидела на крыше, недалеко от Эйфелевой башни. Как можно понять, снимок был сделан в столице Франции - Париже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Живописное воспоминание. В честь недели моды в Париже"", - написала красотка под фотографией.

Светлана и Руслан Евдокименко (мать и отец красотки) сразу появились в комментариях, поставив по сердечку для дочери.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Романтическая", "Париж или Лондон больше нравится ?", "Париж, молодость и Романтика!", "Я не девочка, но еще не женщина)", "Ух ты, моя любимица. Жительница Нью-Йорка".

Мы писали, что юная внучка известной легендарной певицы Софии Ротару похвасталась красотой в весеннем наряд.



"Медленно, но верно выходят весенние платья", - написала она.

Соня Евдокименко запечатлена в легком длинном белом платье в черный горошек. Изюминкой наряда стали открытые плечи и объемные рукава.

Напомним, внучка Ротару произвела фурор роскошной внешностью и раскрыла свой секрет

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