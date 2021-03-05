Несподіваний двійник з'явився у відомої співачки Софії Ротару, точнісінько схожий на кумира мільйонів

Про це можна подивитися невеликий ролик на You Tube.

Багато шанувальників знають і люблять творчість знаменитої Софії Михайлівни Ротару. Легендарна співачка давно і міцно зайняла своє місце в серцях фанатів. Попри солідний вік, вона досі бере участь в концертах, виконуючи свої хіти.

На You Tube з'явився уривок з програми "Точь-в-точь", що демонструє двійника Софії Ротару. Адже це передбачено сценарієм програми. У ній відомі артисти зображують знаменитих співаків. За підсумками виявляється найталановитіший і пластичний двійник.

Один з учасників проєкту Олександр Панайотов вирішив виконати пісню Софії Михайлівни "Хуторянка". Перебуваючи в образі, він легко і точно передав всі нюанси, талановито показав зірку, викликавши бурхливу реакцію публіки.

Його номер викликав жвавий відгук у журі, виконавиця Олена Ваєнга навіть спочатку не повірила своїм очам, настільки добре вдалося перевтілення.

Ваєнга до остаточного моменту не могла визначити, хто це загримований під Ротару.

Під час виступу Олександра Панайотова, артистка покинула журі та піднялася на сцену, щоб зблизька розглянути співака.

Здивуванню іменитої Ваєнги не було приділу, але ж вона знала голос і манеру виконання Олександра. Однак по голосу не змогла визначити та зрозуміти, як таке можливе.

Глядачі передачі "Точь-в-точь" обсипали захопленими словами 36-річного Панайотова. Вони назвали його виконання діамантовим, хвалили за творчу багатогранність та дивувалися, як це взагалі можливо!

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