Взрослый внук артистки Софии Ротару удивил публику сменой имиджа, теперь его просто не узнать

Как сообщает Politeka.net, у известной советской и украинской артистки Софии Ротару двое взрослых внуков – Соня и Анатолий. Девушка учится в Нью-Йорке и строит успешную модельную карьеру, а ее брат окончил Lancing College, а также поступил на факультет фэшн-фотографии Центрального колледжа искусства и дизайна в Лондоне, также парень пробует себя в роли диджея.

Недавно Анатолий, которому также пророчили модельную карьеру, решил сменить имидж и в добавок к густой шевелюре, отпустил небольшие усы, которые смотрятся весьма гармонично на худощавом лице. Черно-белые фото и видео парня с новой внешностью опубликовала в Instagram-сторис его мама и невестка Ротару Светлана Евдокименко. Как видно, Толик в сером свитере запечатлен в студии звукозаписи, он увлечен музыкой и не обращает внимание на то, что его снимают. Надо сказать, что на этих фото с усами сложно не заметить сходство внука Ротару с его дедушкой - покойным Анатолием Евдокименко.

Отметим, что недавно в своем микроблоге в Instagram Анатолий Евдокименко опубликовал черно-белый снимок, на котором позирует еще без усов. Однако внимание привлекает другая интересная деталь – серьга-крестик в одном ухе. Перед камерой парень позирует в черном свитере и сером пальто, а его волосы аккуратно зачесаны назад.

Напомним, Харизматичный внук Ротару предстал в мрачном готичном образе, поразив видом: "с крестом в ухе и...".

Как сообщала Politeka, Моложавая София Ротару впечатлила цветущим видом рядом с невесткой и внучкой: "Три сестрицы".

Также Politeka, Сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: "Пора…".