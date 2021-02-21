Внук Софии Ротару 26-летний Анатолий Евдокименко поделился новым загадочным фото в черно-белых оттенках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Анатолия в соцсети.

Так, в аккаунте внучка легендарной украинской певицы появилась черно-белая фотография, на которой он смотрит в сторону с очень серьезным и даже немного мрачным видом.

Меланхоличный образ парня дополняют зачесанные назад волосы, черный гольф, пальто и серьга в виде крестика в ухе.

Парень никак не прокомментировал новое фото, а только оставил отметку своей геолокации - фотография была сделана в Нью-Йорке.

В комментариях Анатолию пишут о том, какой он харизматичный, и даже сравнивают его с моделью.

"Модель", "Вау", "Очень красивый парень", - пишут под фото.

На странице внука Ротару указано, что он - диджей и продюсер. Парень часто публикует красивые фото и делится своим творчеством. На сообщения Анатолия активно реагирует его бабушка - легендарная украинская певица София Ротару. Обычно она лаконично оставляет сердечки под постами.

Также у Ротару есть внучка - 19-летняя София. Она живет в США и помолвлена с успешным бизнесменом.

Напомним, сын Софии Ротару попрощался с 19-летней дочкой и растрогал одним фото: "Пора…".

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